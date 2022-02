Un anno dopo il golpe militare, il Myanmar è il paese delle "cose terribili"

Un paese piegato dalla ferocia della dittatura, che spera nei suoi giovani e nel ritorno della sua leader. Intanto le sanzioni occidentali non hanno indebolito i militari, forti del sostegno di Russia e Cina e della politica di non interferenza dell'Asean

"Terribili cose stanno accadendo" ripete, come ha fatto nell’ultimo anno, una fonte del Foglio a Yangon. "Mi sembra tutto normale. Il solito traffico". Chi racconta quel che ha visto lungo il percorso dall’aeroporto è appena arrivato a Yangon per lavoro. Anche l’aggettivo “normale” negli ultimi mesi è stato ripetuto. Almeno da chi spera di continuare a vivere in Birmania.