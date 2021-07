L'oriente a pezzi

La Thailandia piegata dai contagi è vittima dei propri valori. In Myanmar il virus giustifica il golpe. Il sud-est asiatico non è mai stato così diviso. Siamo sicuri che il modello occidentale sia così in crisi?

Vip non basta. Almeno in Thailandia. Devi essere un Vvip, una very very important person. Non uno semplicemente famoso, o ricco, non un phu yai, un appartenente alle classi superiori: nelle società così stratificate ognuno (salvo uno) ha un “superiore”. Devi essere qualcuno, magari sconosciuto, ma che abbia molto potere, appartenga all’aristocrazia, a una famiglia d’alto rango, o che abbia molto, ma molto denaro. Meglio se tutte queste cose assieme. Questo complesso rapporto, basato sul principio del pii-nong, maggiore-minore, che riguarda l’età, il ruolo familiare, lo status professionale, economico, sociale, culturale, la suddivisione tra phrai, il popolo dei poveri, e ammart, l’aristocrazia di sangue o denaro, è uno degli elementi della khwampenthai, la thailandesità, divenuta espressione di un crescente orgoglio nazionale e che molti farang, stranieri, cominciavano a considerare un modello di vita.