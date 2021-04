Ai confini del Myanmar

Anche i nomi delle etnie cambiano lungo lo stesso fiume e ogni ipotesi di alleanza per superare la guerra civile sembra irreale. Qui si aspettano i profughi e non si fa che ripetere: sembra la Siria

Nel sud-est asiatico il Capodanno cade tra fine marzo e metà aprile, quando il sole passa nella costellazione dell’ariete. E’ celebrato con una festa che si protrae almeno una settimana. In Thailandia è chiamata Songkran, in Birmania Thingyan, da una parola dell’antico sanscrito che significa cambiamento. La ricorrenza segna anche il passaggio alla stagione delle piogge e in origine era di rito l’aspersione reciproca per mondarsi dei peccati. Poi si è trasformata in un baccanale acquatico, l’occasione per trasgredire.