"In Myanmar non abbiamo alternative tra il vincere o il morire"

“Siamo l’unica organizzazione liberale/libertaria attiva nella Rivoluzione”. Così Nay Aung Win presenta i suoi Studenti della Libertà Myanmar. “Studenti per la Libertà è un movimento globale che cerca di diffondere la libertà in ogni angolo della terra in quest'epoca di ascesa dell'autoritarismo. Prima del golpe una squadra di 14 persone, me compreso, aveva realizzato cinque progetti volti a educare i giovani di un ex-paese socialista su concetti come la libertà individuale e il laissez-faire. Per febbraio il nostro coordinatore Aung Kyaw Phyo aveva programmato un talk show sul partenariato economico regionale. Ma invece c’è stato il golpe, ci siamo trasformati da Educatori di Libertà e Difensori della Libertà, e siamo scesi in piazza anche noi. Stiamo giusto preparando un breve progetto video intitolato ‘Cosa sta succedendo in Myanmar’”.

