La tonaca bianca contro i militari

Dopo il golpe in Myanmar tutto si è complicato, ci sono nuovi personaggi che interpretano il bene e il male, in tutte le loro declinazioni. Da una parte Suor Ann, dall'altra i trafficanti

"Accadono cose terribili", dice al Foglio un missionario che lavora nel remoto stato Kachin, nel nord della Birmania, al confine con la Cina. I Kachin sono un’etnia che rivendica la propria autonomia e ha costituito il Kachin Independence Army (Kia) finanziandosi col traffico di giada e legname. Negli ultimi tempi il Kia ha addestrato le milizie dell’Arakan Army, i separatisti buddisti del Rackhine, nel sud-ovest birmano, il teatro in cui si consuma la tragica vicenda dei rohingya. L’Arakan Army, in cambio, dovrebbe controllare il traffico verso il Bangladesh delle metanfetamine prodotte nel nord. In questo mercato sono spesso in contrasto con l’esercito Shan, forse la più potente delle milizie etniche (fondata da reduci del Kuomintang cinese, ha fatto fortuna con l’oppio), altre volte sono uniti contro un comune nemico: Tatmadaw l’esercito birmano.