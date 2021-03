Al confine della repressione birmana

Dal primo febbraio, ci sono stati più di duecento morti. Ma la contabilità delle vittime è un esercizio tanto inutile quanto falso: tutte le fonti del Foglio confermano che, come accade per molti prigionieri, anche molti morti vengono fatti sparire. Non per paura dell’opinione pubblica. E’ per il motivo opposto: in un paese in cui l’occulto, la dimensione magica è pervasiva, il mistero, la sparizione dei corpi incute terrore