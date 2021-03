È sempre notte in Myanmar

"Tutta Yangon è per strada. Sono a chilometri da casa mia ma sento le urla della gente. Stanno andando tutti verso Sanchaung", dice un amico che abita vicino all’aeroporto di Yangon. Mentre parla, ripetendo quel che gli dice la moglie birmana, s’avverte nella voce un senso di ammirazione per quella gente. "Sono incredibili", ripete. “Spari, penso una clearing operation a Saunchaung (...) Adesso spari più intensi”, sono i messaggi di un altro comune amico che vive in una delle zone più esclusive di Yangon.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni