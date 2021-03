In Myanmar non andrà tutto bene

In Birmania non andrà tutto bene. Al contrario dell’“Everything will be OK” scritto sulla maglietta di Angel, la ragazza di 19 anni uccisa mercoledì dalle forze di sicurezza mentre partecipava a un sit-in pacifico. Una giornata di manifestazioni conclusa con altri 51 morti (almeno secondo una fonte del Foglio, 38 secondo l’inviata speciale dell’Onu in Myanmar, Christine Schraner Burgener). Il numero di morti, feriti, prigionieri, persone scomparse è incerto, confuso. Così come il nome di Angel: Deng jia Xi, secondo alcuni (compresa la fonte del Foglio che ne conosceva il padre e l’ha vista crescere), Kyal Sin per Reuters, forse per qualche confusione con i nomi birmani o per una traslitterazione complicata dal fatto che la famiglia di Angel era d’origine cinese. "Non proprio cinese, di una di quelle etnie del nord che sono di discendenza cinese, che sono arrivate dallo Yunnan", precisa quell’amico di famiglia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni