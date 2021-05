In Myanmar va sempre peggio

“La chiamo la torta dell’indipendenza. La preparo ogni anno in questo giorno”, aveva detto Aung San Suu Kyi posando sul tavolo una torta coperta da una glassa rossa su cui era disegnato con la crema il pavone simbolo della National League for Democracy. Era il 4 gennaio del 2020. Nel giorno in cui si celebra l’indipendenza della Birmania dalla Gran Bretagna, nel 1948, la Signora aveva invitato una delegazione dell’Associazione per l’Amicizia Italia-Birmania a un tè pomeridiano. “Qui il pavone danza, ma il pavone è un animale che combatte”, aveva aggiunto. Nella tradizione popolare del sud-est asiatico il pavone è considerato un nemico del serpente, e gli viene attribuita la capacità di trasformarne il veleno del cobra in benefico medicinale.

