Disastro olimpico

Il motto dei Giochi olimpici invernali che si apriranno il 4 febbraio prossimo a Pechino è “Insieme per un futuro condiviso”, ma il megaevento sportivo cinese sembra sempre di più motivo di divisioni e controversie, non solo internazionali. Niente di nuovo: anche quando vengono organizzate da paesi democraticissimi, le Olimpiadi si portano dietro parecchi problemi. Lo scorso anno più dell’ottanta per cento della popolazione giapponese voleva che il governo di Tokyo annullasse, dopo averli rinviati di un anno, i Giochi estivi: avevano paura che le Olimpiadi si sarebbero trasformate nella fonte di una nuova epidemia di Covid, che avrebbe messo sotto stress le terapie intensive nipponiche, portando quindi a nuove chiusure e semi-lockdown. L’esecutivo, allora guidato dal primo ministro Yoshihide Suga, rispose: non se ne parla. Qualche mese dopo, Suga è stato messo alla porta. Gli ultimi Giochi che si sono svolti prima della pandemia li ha ospitati la Corea del sud, nella contea di Pyeongchang. Gli hanno dovuto pure cambiare nome, mettendo la C di PyeongChang maiuscola perché i distratti osservatori stranieri non la confondessero con la capitale nordcoreana, Pyongyang. Posizionata nel mezzo della catena dei monti Taebaek, prima delle Olimpiadi PyeongChang non era un gran luogo turistico, in una delle province più povere della Corea del sud, e il governo di Seul voleva sfruttare l’occasione dei Giochi per rilanciarlo: hanno costruito una ferrovia ad alta velocità per connetterla con la capitale in 80 minuti, uno stadio olimpico da più di cento milioni di dollari – demolito poco dopo la cerimonia di chiusura delle paralimpiadi, ma era previsto – e un parco olimpico gestito da una fondazione che si occupa delle “eredità” delle Olimpiadi. Ma i turisti non sono arrivati, i resort rinnovati per l’occasione ospitano solo visitatori coreani e diverse strutture sportive hanno iniziato a chiudere un anno dopo l’evento. Perfino l’unica pista da bob, slittino e skeleton del paese è stata smantellata per via dei costi di manutenzione eccessivi. Al di là dei risultati sportivi, però, le Olimpiadi di PyeongChang erano quelle “del disgelo” con la Corea del nord.

