Maledette Olimpiadi

Sempre più persone, anche dentro al partito di governo, chiedono un’estensione dello stato d’emergenza in Giappone, dove i casi di coronavirus sono ancora in aumento nonostante la prima fase di restrizioni che dovrebbe terminare il prossimo 7 febbraio. Ma un prolungamento dello stato d’emergenza – e quindi la consapevolezza che la risposta all’emergenza contagi non è stata finora sufficiente – mette sempre più a rischio la possibilità, per la capitale Tokyo, di ospitare i Giochi olimpici del 2021. Mancano sei mesi alla cerimonia d’apertura della manifestazione sportiva più importante e attesa del mondo, che dovrebbe tenersi il 23 luglio, e mentre i funzionari giapponesi e del Comitato olimpico internazionale ripetono che i Giochi andranno avanti come previsto, dalle periodiche indiscrezioni della stampa si capisce che varie opzioni sono sul tavolo. Ieri, durante la riunione dell’esecutivo del Cio, il presidente Thomas Bach ha fatto capire che non c’è un piano B, e che la manifestazione si farà anche se occorrerà fare “uno sforzo enorme”. Ma con i casi in aumento, soprattutto a Tokyo, dove ce ne sono un migliaio in più al giorno e gli ospedali hanno già raggiunto la piena capacità, secondo un recente sondaggio dell’Asahi shimbun, quotidiano all’opposizione del governo, soltanto l’11 per cento della popolazione è favorevole allo svolgimento delle Olimpiadi. Il 51 per cento degli intervistati è invece favorevole a un ulteriore rinvio, mentre il 35 per cento dei cittadini vorrebbe che i Giochi fossero cancellati.

Pubblicità

Pubblicità