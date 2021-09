Il Librone bianco di Xi Jinping

“Governare la Cina”, in Italia pubblicato da Giunti, è un librone in tre volumi con la copertina tutta bianca e in alto, al centro, l’immaginetta un po’ eterea, modello santino, del presidente cinese Xi Jinping. Le edizioni sono uguali in tutte le lingue in cui è stato tradotto, più di quaranta: dall’inglese all’arabo, dallo spagnolo al giapponese, dal vietnamita all’italiano. E’ un’opera mastodontica composta da 178 articoli e 35 capitoli, centoventi euro per quasi quattro chili di saggezza con caratteristiche cinesi. All’interno si trova una selezione dei discorsi di Xi a partire dal novembre 2012 – quello al diciottesimo congresso del Partito comunista cinese, che ha consacrato la sua leadership – divisi per tematiche, e poi, alla fine del primo volume, un’appendice con le fotografie del presidente e una sua biografia, o meglio: un’agiografia. Dai ruoli più locali come nella città di Xiamen alla contea di Zhengding, fino alla leadership della provincia del Fujian, Xi Jinping viene ritratto come l’uomo che ha reso oro tutto ciò che ha toccato, sin dai suoi primi passi in politica: “Nel corso della sua carriera politica sono diventati evidenti la sua lungimiranza e la sua determinazione, così come la sua disponibilità a sacrificare il guadagno personale e la fama transitoria per una causa più grande”, si legge.

