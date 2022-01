Quanto può reggere un paese coi confini sigillati? Il caso giapponese

Il Giappone è il paese a cui guardare per capire la difficile prevedibilità del virus Sars-Cov-2 e il complicato rapporto tra scienza e politica, ma soprattutto per interrogarsi attorno a una domanda: quanto può resistere ancora il modello di globalizzazione e di mobilità che abbiamo costruito in un mondo dai confini chiusi? Sin dall’inizio della pandemia l’arcipelago giapponese ha affrontato circa quattro crisi di contagi: nell’agosto del 2020, nel gennaio e nel maggio del 2021, e poi la peggiore, nell’agosto scorso, con un picco da quasi 25 mila nuovi casi al giorno. L’aspetto interessante del fenomeno epidemiologico giapponese, che numerosi scienziati soprattutto in Asia stanno studiando, è che nel giro di poco tempo il paese era riuscito a contenere i contagi – senza veri lockdown, insomma senza un modello alla cinese: era come se il virus si fosse “autodistrutto”. Circolano diverse teorie sul fatto che la variante Delta del virus, in Giappone, fosse sparita nel giro di tre mesi. La campagna vaccinale nipponica, partita un po’ in ritardo rispetto agli altri paesi del G7, a novembre aveva raggiunto il record di cittadini completamente vaccinati, e l’Istituto nazionale di genetica suggerì pure l’ipotesi di un enzima di difesa, frequente nelle persone asiatiche, che attacca i virus a rna. Con il numero delle persone contagiate quasi a zero, il governo del primo ministro Fumio Kishida fino a qualche mese fa dormiva sonni tranquilli: l’economia sembrava poter ripartire, c’era grande speranza. Poi è arrivata Omicron.

