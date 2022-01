Letitia James, la sentinella di New York che ha in mano le indagini contro Donald Trump e Andrew Cuomo

La carica di procuratore generale di New York è molto visibile e molto mediatica, come sa bene l’attuale e ambiziosa tenutaria dell’incarico, Letitia James, che è anche alle prese con l’indagine sulla Trump Organization, la società che gestisce l’impero economico (e politico) dell’ex presidente. James, a sorpresa, ha rinunciato a candidarsi alla carica di governatrice. Memore del grande salto e della caduta politica dei suoi predecessori, Elliott Spitzer e Andrew Cuomo, ha deciso di continuare a guidare le indagini, per ora. Partire da questa carica, e arrivare alla presidenza, resta un’eccezione, come dimostra il caso di Martin Van Buren. Nato in una famiglia di origine olandese, nel villaggio di Kinderhook, Van Buren, parlando l’inglese come seconda lingua, fu ribattezzato dai contemporanei “l’astuta volpe”. Iniziando da questa carica locale, riuscì a costruire una macchina di potere, la cosiddetta “Albany Regency” (basata nella capitale dello stato di New York) che, di concerto con Tammany Hall di New York, la famigerata struttura politica clientelare dei dem cattolici e irlandesi, costituì la base del suo potere, per farsi eleggere come senatore, come segretario di stato del presidente Andrew Jackson, poi come suo vice e infine come ottavo presidente degli Stati Uniti dal 1837 al 1841. La stessa ambizione, si dice, che aveva Andrew Cuomo, il governatore che ancora occupa le cronache ma che lo scorso 23 agosto si è dimesso: anche lui è tra gli indagati eccellenti dell’ufficio di Letitia James.

