Quello che dice Radio Trump

Scordatevi i sigari cubani e l’aria da congiura esoterica che aleggiava nelle dirette radiofoniche di Rush Limbaugh, passato a miglior vita lo scorso febbraio. Il nome che emerge come capofila delle potenti conservative radio americane, più che mai destinate a tirare la volata al ritorno di Donald Trump per il 2024, è quello di Dan Bongino. E se vogliamo definire lo stile che Bongino utilizza ogni giorno al microfono, possiamo tranquillamente parlare di “radio coatta”. Il suo è un mondo di arrabbiati scandalizzati, sempre in guardia contro pericoli misteriosi e le stranezze nel giardino del vicino, gelosi della privacy, sospettosi di tutto, a cominciare dalle malefatte del governo, ostinati nel descriversi come “unici veri americani”.

Davvero la good old America è ridotta così? Di sicuro, mentre l’informazione liberal continua a rotolare in parabola discendente, i numeri dell’ascesa di uno come Bongino sono impressionanti: già adesso, con otto milioni e mezzo di ascoltatori settimanali, il suo show naviga nelle altissime sfere dei talk radiofonici, surclassando campioni come Glenn Beck e Mark Levin e piazzandosi al primo posto assoluto tra i podcast più ascoltati. Dal momento che il duo Clay Travis-Buck Sexton – quest’ultimo ex agente della Cia – scelto da Premiere Networks per rimpiazzare la slot di programmazione di Limbaugh, non sta funzionando, gli addetti adesso puntano su Bongino come unico possibile erede di Rush. E perfino il venerabile New Yorker si è sentito in dovere di dedicare a Bongino un ritratto long format, ambientato a Stuart, Florida, il suo quartier generale a due passi da Mar-a-Lago, la tenuta dove Trump sta consumando il suo esilio. Qui il 47enne Bongino affila le armi della comunicazione estremista, che ha messo a punto facendo l’ospite fisso da Sean Hannity su Fox News, dopo che per tre volte le sue candidature politiche al Congresso si sono risolte in un fiasco.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE