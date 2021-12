Trump dice che non parla più con Bibi: "Fuck him"

Roma. Il presidente americano, Donald Trump, è ossessionato dal concetto di lealtà, in base al quale divide il mondo in due categorie: chi ha definito “rubata” l’elezione di Joe Biden – e queste sono le persone leali – e chi invece ha riconosciuto la vittoria del nuovo capo della Casa Bianca – questi sono gli sleali. Ha parole di approvazione per i primi, per tutti gli altri: fuck you. E’ questo il metro di giudizio che ha utilizzato con l’ex premier israeliano Benjamin Netanyahu, che è passato a guidare l’opposizione dopo dodici anni. E’ un ex, proprio come lui, e i due sono stati legati da una collaborazione intensa: Trump si è più volte vantato di essere il presidente americano che ha fatto di più per Israele. E lo ha fatto anche in un’intervista con il giornalista Barak Ravid che ha pubblicato un libro dal titolo “La pace di Trump: gli Accordi di Abramo e il rimodellamento del medio oriente”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE