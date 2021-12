Dateci un repubblicano credibile

The View, il programma ideato da Barbara Walters che va in onda tutti i giorni della settimana alle 11 del mattino sull’emittente americana Abc, ha un problema: non riesce a trovare una co-conduttrice conservatrice che sia rappresentativa del conservatorismo prevalente negli Stati Uniti, cioè il trumpismo. The View va in onda da venticinque anni, è un programma condotto da donne che parla, a metà mattina, di tutto e non necessariamente alle donne: oggi registra un calo degli ascolti, ma da sempre è la trasmissione più vista e più nota del paese in questa fascia oraria, tanto che i politici ne hanno fatto un appuntamento imprescindibile (il primo fu, nel 2010, Barack Obama).

