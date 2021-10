Gli europei mettono Draghi sotto pressione sui movimenti secondari

La discussione sulle politiche migratorie in programma a Bruxelles oggi rischia di prendere una piega molto diversa da quella auspicata dal governo italiano

La discussione sulla migrazione oggi al Consiglio europeo rischia di prendere una piega molto diversa da quella auspicata dall’Italia, nel momento in cui Paesi Bassi, Germania, Danimarca e altri stati membri si preparano a rilanciare l’offensiva sui paesi di primo ingresso per fermare i movimenti secondari. Dalla scorsa primavera il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha accantonato il tema della solidarietà, prendendo atto dello stallo nelle trattative sul nuovo Patto su migrazione e asilo a causa del rifiuto dei paesi dell’est di accettare una ripartizione dei richiedenti asilo. Un compromesso con i paesi del sud, a cui viene chiesta più responsabilità sui movimenti secondari, non è possibile.