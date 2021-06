Un altro intoppo sui migranti

L’Ue vuole i campi come in Grecia nei paesi di primo ingresso. Roma s’oppone

Un accordo su un meccanismo di ripartizione dei migranti al Consiglio europeo del 24 e 25 giugno sembra essere fuori portata persino per Mario Draghi. Il presidente del Consiglio si scontra con un clima politico ostile nei confronti dell’Italia, che a Bruxelles è accusata al contempo di esagerare l’emergenza degli sbarchi e anche di bloccare i negoziati sul nuovo Patto su migrazione e asilo. Germania e Francia fanno valere che il numero di richieste di asilo da loro è molto più alto. Nel 2020 le domande di protezione internazionale sono state più di 100 mila in Germania e di 80 mila in Francia, contro le 20 mila in Italia. Altri paesi di primo ingresso hanno un numero di richiedenti asilo decisamente più elevato (86 mila in Spagna e 37 mila in Grecia).