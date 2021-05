La giusta scommessa del decreto flussi

La titolare dell’Interno, Luciana Lamorgese, punta a dare una soluzione regolata al fenomeno migratorio, destinato ad accentuarsi nella stagione estiva. Parlando a Palermo, ha sostenuto che “occorre che ci siano interventi di partenariato con i paesi di partenza dei flussi, ma anche forme legali di flussi che possono essere i corridoi umanitari”. Per realizzare questo obiettivo “il decreto flussi deve essere rivisto in termini di quote”. Sembra che, evitando gli estremismi di chi vuole aprire a tutti in modo indiscriminato e di chi al contrario sogna di elevare impossibili muri in mezzo al Mediterraneo, si possa imboccare una strada, per quanto difficile, di regolamentazione dell’immigrazione, in modo da contrapporre a quella clandestina una immigrazione organizzata legale e umanitaria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni