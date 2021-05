Il vertice Ue non si cura dei migranti

Con l’aumento degli sbarchi a Lampedusa, Mario Draghi ha voluto sollevare la questione dei migranti al vertice europeo che si è aperto ieri a Bruxelles, ma lo stesso presidente del Consiglio è consapevole che in questa occasione non ci saranno passi avanti. Il tema non è nell’agenda ufficiale. È un punto di informazione tra le “varie ed eventuali”. Diversi stati membri vogliono tenere i migranti lontani dal Consiglio europeo, perché la questione è troppo controversa. Meglio lasciare i negoziati sul nuovo Patto su migrazione e asilo a livello di ministri dell’Interno. Il coinvolgimento dei capi di stato e di governo potrebbe portare a una rottura. Eppure il Consiglio europeo prima o poi dovrà affrontare la questione, anche solo per prendere atto dello stallo causato dalle posizioni inconciliabili tra Europa occidentale e orientale sui ricollocamenti dei richiedenti asilo. “Non si può continuare a far finta di nulla”, ha spiegato una fonte diplomatica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni