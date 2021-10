La morte di Powell e la storia di un'immagine spiegata alle masse fanatizzate

È ricordato per una fotografia, Colin Powell, morto lunedì di Covid. Mostra all’Onu nel 2003 un’ampolletta e dice che Saddam ha o sta per avere armi di distruzione di massa. È una verità della politica, che è sempre verisimiglianza e calcolo dell’ignoto, ma dopo la fine della guerra al dittatore passa nel mondo ideologizzato del pacifismo come una menzogna. Chi ha decretato di non aver trovato le armi di Saddam? I vincitori della guerra in Iraq, e tra questi Colin Powell e i suoi uomini sul campo. Non una commissione indipendente incaricata di sbugiardare il potere militare, non un giornalista eroe dei tanti che si affollano in scena, no, furono i servizi e le altre agenzie che avevano calcolato la probabilità. La cosiddetta menzogna di Powell è un’eventualità non avvenuta e certificata da Powell stesso, come succede in tutte le democrazie liberali dove i militari, i servizi e altre agenzie del potere dicono la verità, anche quando sono tutelati virtualmente dal segreto e potrebbero tranquillamente mettere armi chimiche in un sito caduto nelle loro mani e dire di avercele trovate.

