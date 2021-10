Guida ai nostri anni Venti furiosi. Intervista ad Alec Ross

Lo scrittore americano ci dice che chi esercita il potere ascolta gli ottimisti e che per l'Unione europea è arrivato il momento di buttarsi in campo. "C'è un corridoio tra Stati Uniti e Cina", ma per approfittarne deve imparare a non temere i propri fallimenti

Gli anni Venti del nostro millennio sono arrivati con un grande carico di aspettative. Saranno anche loro ruggenti?, ci si chiedeva. Desideri e illusioni sono stati congelati dall’arrivo della pandemia e adesso che ne stiamo uscendo, abbiamo ricominciato a domandarci: ma quindi, come saranno questi anni Venti? Secondo Alec Ross, ex consigliere per l’Innovazione di Hillary Clinton e collaboratore di Barack Obama, saranno “furiosi” e a loro ha dedicato il suo ultimo libro pubblicato da Feltrinelli: “I furiosi anni venti”. Se c’è una differenza lampante tra i ruggenti e i furiosi è il rapporto con il futuro. I primi ne erano inebriati, erano proiettati nel futuro con sfrontatezza. Noi, abitanti dei secondi, ci avviciniamo al domani con timidezza, deferenza, paura, senza concederci. “La paura è un freno, è un sentimento che non fa progredire il mondo, è utile soltanto quando il senso del pericolo è immediato. Adesso è il momento di fare cose difficili e di impegnarci”, dice Ross al Foglio. Lo scrittore, che vive tra gli Stati Uniti e l’Italia, ha dedicato il libro ai cambiamenti di cui, a suo avviso, ha bisogno il mondo. La prima necessità è un nuovo contratto sociale che comprenda tre attori: individui, governi e grandi aziende. L’argomento non è nuovo ma Ross lo affronta in modo costruttivo. “Solo gli ottimisti cambiano il mondo e solo gli ottimisti vengono ascoltati da chi esercita il potere”.