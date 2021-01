Serve un Roosevelt, ma non c'è. Alec Ross ci spiega come si ricuce l'America

Secondo Alec Ross “nessuno dovrebbe sorprendersi di quanto è accaduto al Campidoglio”. Non è stato un imprevisto, dice al Foglio l’ex consigliere per l’innovazione di Hillary Clinton, collaboratore di Barack Obama, scrittore e oggi docente della Bologna Business School. Ross non è più dentro al governo americano dal 2013, aveva detto di volersene andare per dedicarsi alla scrittura, oggi studia le trasformazioni della sua America, e non solo. “C’è una linea diretta – spiega – che percorre questi quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca e porta dritti dritti a quello che è accaduto mercoledì. Una linea che incita alla violenza, produce disinformazione e radicalizza i sostenitori, è quello che ha fatto Trump in questi anni, io non sono sorpreso”. Gli Stati Uniti sono un paese diviso e i cappellini rossi che sfondavano le barriere della polizia per impedire la conferma di Joe Biden sono una parte di questo paese. L’assalto al Campidoglio è stato la dimostrazione, per chi aveva bisogno di vederla in modo più chiaro, che qualcosa si è rotto dentro alla democrazia americana. “Dei 74 milioni di persone che hanno votato per Trump a novembre, venti milioni sono stati radicalizzati. Non è un numero esiguo. L’assalto di ieri per Trump e per la sua base è stato un momento di esaltazione, ma per la maggior parte dei cittadini americani è stato un giorno bruttissimo”.

Pubblicità

Pubblicità