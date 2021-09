E' finita la luna di miele tra Ue e l'America, che pensa solo a se stessa

La Commissione europea e l’Amministrazione Biden ieri hanno annunciato la prima riunione del Consiglio Commercio e Tecnologia, attorno al quale dovrebbe essere rilanciata la cooperazione transatlantica dopo i tormentati quattro anni di Donald Trump. La creazione del Trade and Technology Council era stata annunciata durante il primo summit Ue-Usa a giugno, insieme a un’altra serie di gesti pacificatori, come la sospensione del conflitto commerciale per i sussidi a Airbus e Boeing. Il primo incontro, che si terrà il 29 settembre a Pittsburgh, sarà presieduto dal segretario di Stato, Antony Blinken, dalla segretaria al Commercio, Gina Raimondo, dalla rappresentante per il Commercio, Katherine Tai, e dai vicepresidenti della Commissione, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis.

