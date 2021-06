La bozza dell'alleanza tech tra Europa e America

L'Unione europea e gli Stati Uniti intendono lanciare un'alleanza commerciale e tecnologica per contrarre le ambizioni della Cina e continuare a fissare gli standard globali rispettando democrazie e valori fondamentali. E' questo uno degli impegni contenuti nella dichiarazione che dovrebbe essere adotta nel vertice Ue-Usa di martedì 16 giugno che vedrà riuniti a Bruxelles Charles Michel, Ursula von der Leyen e Joe Biden. Siamo riusciti a ottenere la bozza di sei pagine. Il titolo è "Verso una rinnovata partnership transatlantica". Il documento è diviso in quattro capitoli, con impegni concreti sulla pandemia di Covid-19 e i vaccini, il clima e la protezione del pianeta, la collaborazione su commercio e tecnologia, gli strumenti per costruire un mondo più democratico, pacifico e sicuro. "Gli Stati Uniti e l'Unione europea rappresentano 780 milioni di persone che condividono valori democratici e la più grande relazione economica al mondo", si legge nelle prime righe. Ma la parte più interessante del testo è quella dedicata a commercio e tecnologia.



Biden, Michel e von der Leyen annunceranno la creazione di un "Consiglio commercio e tecnologia" tra Ue e Usa. I suoi obiettivi sono molteplici: espandere e approfondire il commercio e gli investimenti bilaterali; evitare nuove barriere tecniche al commercio; cooperare e, laddove possibile, allineare politiche chiave sulla tecnologia, le questioni digitali, le catene di approvvigionamento e la cooperazione globale; sostenere la ricerca e gli scambi collaborativi; cooperare sullo sviluppo di standard compatibili e internazionali; facilitare la politica regolamentare e, laddove possibile, la convergenza; promuovere l'innovazione e la leadership delle imprese americane e europee; e rafforzare altre aree di cooperazione. Il programma è vasto. Ma i dettagli sono ciò che contano.



Secondo la bozza, Ue e Usa istituiranno dei gruppi di lavoro per cooperare su standard tecnologici in diversi settori: intelligenza artificiale, internet delle cose, tecnologia sul clima e l'ambiente, sicurezza e competitività delle infrastrutture delle telecomunicazione, governance dei dati e piattaforme, uso della tecnologia per minacciare la sicurezza e i diritti umani, controlli alle esportazioni, monitoraggio degli investimenti stranieri. Ue e Usa si impegneranno anche a una partnership per riequilibrare le catene di approvvigionamento globale nei semiconduttori e aumentare la capacità di sviluppare e produrre i chip più potenti ed efficienti. La motivazione dell'alleanza transatlantica tecnologica è semplice: “Non vogliamo perdere la battaglia con la Cina per la supremazia tecnologica”, ci ha spiegato un diplomatico dell'Ue.



Malgrado le esitazioni europee a lanciarsi in una nuova guerra fredda con la Cina, la bozza di dichiarazione Ue-Usa contiene diversi riferimenti a Pechino. Sul fronte commerciale viene affermata la volontà di "proteggere le nostre imprese e lavoratori dalle pratiche sleali, in particolare quelle poste dalle economie non di mercato". Sul fronte pandemia, l'Ue ha accettato di sostenere la richiesta di una seconda inchiesta internazionale “libera da interferenze” sulle origini del Covid-19. Sul fronte della politica internazionale c'è tutto un paragrafo dedicato alla Cina, in cui viene ribadito il concetto di "rivalità sistemica" e le preoccupazioni per lo Xijiang, il Tibet, Hong Kong, la coercizione economica dei vicini, la disinformazione, la sicurezza regionale, il Mar meridionale cinese e lo stretto di Taiwan. L'Ue si aspetta a una reazione dura da parte di Pechino. "Turbolenze", ci ha detto il diplomatico.



Nella bozza c'è anche un paragrafo dedicato alla Russia. La novità è la decisione di istituire un "dialogo di alto livello Ue-Usa sulla Russia", analogo a quello che è stato creato per la Cina. A proposito di Russia, oggi è giovedì e sul Foglio c'è la rubrica “EuPorn - il lato sexy dell'Europa”, che è la sorella maggiore di questa newsletter. Paola Peduzzi e Micol Flammini spiegano tutto su Nord Stream 2 e i tormenti europei che scorrono dentro il gasdotto che collega Russia e Germania: sono milleduecento chilometri di pressioni, necessità, paure, minacce e ricatti.



