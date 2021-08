L'Ucraina guarda la crisi a Kabul e ha due preoccupazioni

C’è una nazione con forti ambizioni atlantiste che guarda con una preoccupazione maggiore di altri al ritiro americano dall’Afghanistan. Quasi avesse avuto ora la prova che l’America è tutta curva su se stessa, non vede attorno a sé, e chi in questi anni aveva fatto affidamento su Washington deve imparare a convivere con questo atteggiamento. Se può, deve anche cercare di correggerlo. E’ il caso dell’Ucraina, per la quale la Nato è un obiettivo e l’America una garanzia di sicurezza. Dall’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca gli ucraini pensavano che Washington sarebbe stata più presente di prima nella loro vita, ma questo ritiro confusionario è fonte di preoccupazione per un paese che da sette anni ha una guerra che si combatte sul suo territorio tra esercito e milizie filorusse finanziate da Mosca e che sente sempre più invadente la pressione del Cremlino. L’Ucraina è uno di quei paesi che cercano di contare il più possibile, nonostante le capacità. E anche in Afghanistan ha cercato di dare il suo contributo, che è stato prezioso. Ha deciso di rimanere fino all’ultimo giorno possibile e di aiutare. Se c’era da andare a cercare attivisti, collaboratori, giornalisti afghani che volevano lasciare Kabul ma non riuscivano a raggiungere l’aeroporto, Kiev cercava di andare a prenderli e di scortarli fino al loro aereo. Domenica il capo di gabinetto del presidente Zelensky ha detto che l’Ucraina ha evacuato da Kabul i suoi cittadini, oltre a seicento afghani. Ma non si è presa in carico soltanto i suoi collaboratori, ha deciso di dare una mano anche ad altri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE