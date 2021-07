Gli sponsor cinesi nel pallone

Non saremo ancora diventati una potenza calcistica, ma per ora il vostro calcio non va avanti senza i nostri sponsor. E’ il messaggio che vorrebbe mandare la Cina all’Europa e al resto del mondo, ora che con alcune delle sue aziende è presente nelle competizioni sportive di più alto livello, dal torneo di Wimbledon all’Europeo di calcio. Hisense, Alipay, Vivo e TikTok sono i quattro colossi cinesi che hanno fatto da sponsor ufficiali di Uefa Euro 2020. Quattro cinesi su dodici brand in totale. Solo per Hisense è la seconda volta: dopo il 2016, secondo i dati elaborati da Ipsos e pubblicati dal magazine cinese in lingua inglese Global Times, il livello di conoscenza del marchio è raddoppiata in cinque paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia e Spagna). Basta una sponsorizzazione degli Europei di calcio per aumentare le vendite, ma per la Cina non è solo una questione di mercato. Si tratta soprattutto di operazioni di soft power.

