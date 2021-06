“Non mi sottometto”, dice Mila

Per tutta la giornata di lunedì, gli imputati sono saliti sul banco dei testimoni. Poi è stato il turno di Mila. “Se ogni volta che siamo scioccati dovessimo pronunciare sentenze di morte, che ne sarebbe di noi? In che tipo di società vivremmo?”. Silenzio in aula a Parigi. “Sono sicura che se avessi formulato la mia critica all’islam senza volgarità, senza parolacce, avrebbero reagito esattamente allo stesso modo, con altri argomenti”. E’ una liceale strana, Mila, che va al cuore dello choc di civiltà di una democrazia investita dall’islamismo, che a lei ha portato centomila minacce di morte. “Perché il loro obiettivo è, prima di tutto, quello di impedire qualsiasi critica all’islam”. Poi ha risposto a quelli che le dicono che è meglio staccare la spina, lasciare i social. “Non vado più a scuola, non ho una vita sociale, ho perso tutto, e per di più mi devo far dimenticare? Che io scompaia completamente? Una donna che è stata violentata non dovrebbe uscire in strada per evitare di essere violentata di nuovo? Io dico no! Sarei psichicamente morta, distrutta, se avessi lasciato che tutta questa gente mi calpestasse”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni