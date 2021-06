Perché le femministe non hanno il coraggio di dire je suis Mila

Il punto in fondo è tutto lì: je suis Milà o je suis Murgià? Mila, ormai lo sapete, è una liceale omosessuale divenuta famosa in Francia per via di una storia dai contorni drammatici. Nel gennaio del 2020, più di un anno e mezzo fa, Mila litiga in modo irruente sul suo profilo Instagram con un coetaneo. E a seguito del litigio (il coetaneo di Mila è un musulmano, ha ricevuto un no da Mila ad alcune avance sessuali e ha risposto al no di Mila invocando su di lei la solenne punizione e la solenne maledizione di Allah) la ragazza francese rivolge parole durissime al coetaneo usando espressioni volgari nei confronti dell’islam e di Allah. Da quel giorno la ragazza, pur avendo rimosso il video su Instagram e pur avendo chiesto scusa per il banale litigio via social, ha iniziato a ricevere minacce di morte quotidiane, ha dovuto cambiare molte scuole, ha dovuto cambiare indirizzo, ha dovuto cambiare vita e ha cercato di difendere se stessa diffondendo per quanto possibile gli screenshot delle minacce che continua a ricevere quotidianamente (e in Francia, lo sappiamo, le minacce dei fondamentalisti islamici sono qualcosa di molto serio, vedi il caso del professor Samuel Paty, decapitato in strada dopo aver mostrato ai suoi studenti alcune caricature del profeta Maometto).

