Le centomila minacce a Mila

Durante un servizio su Bfmtv un salafita parla della vicenda Mila, la liceale sotto scorta e costretta a nascondersi e a cambiare scuola due volte per le minacce dopo aver “offeso” l’islam in un banale video sui social. Soprannominato “Jeremy” e testimoniando con il volto nascosto, l’uomo ha detto: “Mila, se non fosse sotto protezione, ovviamente sarebbe già morta. E più velocemente di Samuel Paty dopo quello che ha detto”. Ieri, a Parigi, protetta da un eccezionale cordone di polizia, Mila era attesa per l’inizio del processo a carico di tredici fra le tante persone che l’hanno minacciata. Richard Malka, l’avvocato dell’adolescente dell’Isère che un anno e mezzo fa fu costretta a diventare uccel di bosco, ha detto che “Mila parlerà del modo in cui si vive quando si ricevono 100 mila messaggi di odio e di morte”. “Condannata a vivere in clandestinità, prigioniera nella terra dell’Illuminismo e della laicità”, scrive la liceale, che ha appena compiuto 18 anni, nel suo libro in uscita il 23 giugno, “Io sono il prezzo della vostra libertà”, pubblicato da Grasset.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni