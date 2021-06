Dove sono gli indignati? La storia di Mila, il nostro naufragio

Una minorenne omosessuale viene sommersa dalla più grande campagna di bullismo social che si ricordi (100 mila minacce e insulti in un anno e mezzo) che la costringe a cambiare scuola per ben due volte. Messa così, ci si sarebbe aspettati una mobilitazione politica trasversale, fiumi di inchiostro sui giornali, picchetti degli indignados e di chi ha a cuore i più deboli. Ma l’istinto del gregge è quello che ha mostrato William Golding nel suo romanzo “Il signore delle mosche”, dove i bambini finiscono per uccidere uno di loro.

