Donald Trump, le sue memorie e quelle dei suoi alleati

Nessuna tra le "big five" dell'editoria statunitense intende pubblicare lo scritto dell'ex presidente Usa, che lui annuncia come "il libro dei libri" e di cui nessuno ha ancora visto una riga. Nasce allora la All Season Press, rifugio per i trumpiani “banditi dagli editori pol. cor.”

Donald Trump e i suoi più stretti collaboratori alla Casa Bianca hanno un problema: nessuna casa editrice di primo piano vuole pubblicare i loro libri. Il che, per chi esce da quattro anni alla Casa Bianca, è una circostanza piuttosto insolita, dal momento che i memoir dei politici o degli ex politici vanno forte e le case editrici fanno a gara per accaparrarsene i diritti (Michelle e Barack Obama, per esempio, hanno firmato contratti da rockstar, portando a casa, per le loro rispettive biografie, circa 65 milioni di dollari).