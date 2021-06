Batterie e microchip, la grande guerra di Biden

Il presidente americano Joe Biden è a caccia di batterie. Anche in Europa. In un articolo firmato sul Washington Post, Biden scrive che durante il suo tour europeo vorrà assicurarsi “che le democrazie di mercato, non la Cina o chiunque altro, scrivano le regole del XXI secolo sul commercio e la tecnologia”. E ci sono interi pezzi della catena di produzione tecnologica in cui l’America è rimasta indietro. Come per i semiconduttori, anche per le batterie l’Amministrazione sta cercando di rendersi indipendente dalla Cina.

