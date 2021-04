Orbán, il vaccino cinese e l'impatto incerto sull'immunità europea

L’Ungheria di Viktor Orbán si trasformerà nel Cile dell’Unione europea? Il bollettino sul Covid-19 che il governo di Budapest pubblica ogni giorno mostra da marzo una situazione sanitaria catastrofica. Eppure l’Ungheria è al secondo posto nella classifica dell’Ue per numero di persone vaccinate. Grazie all’acquisto del vaccino cinese Sinopharm e, in misura minore, del russo Sputnik V, il 34 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose e quasi il 15 per cento è totalmente vaccinata. Il governo dice che il ritmo è quasi doppio rispetto al resto dell’Ue. Ma nella cartina del Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie gran parte dell’Ungheria rimane in rosso scuro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni