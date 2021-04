La Cina non è più così sicura dei suoi vaccini

“Sono stato completamente frainteso”. L’uomo più citato in questi giorni dalla stampa internazionale si chiama George Fu Gao, è il direttore del Centro cinese per il controllo delle malattie. Sabato scorso, durante una conferenza stampa a Chengdu per presentare il piano vaccinale cinese, Gao ha detto che “per risolvere il problema dell’efficacia dei vaccini esistenti, che non è sufficientemente elevata”, la Cina sta studiando varie opzioni: regolare il dosaggio, l’intervallo tra le dosi oppure addirittura aumentare il numero di dosi da somministrare. La seconda opzione è mescolare vaccini che utilizzano tecnologie diverse. Delle dichiarazioni di Gao, riportate anche da giornali cinesi come il South China Morning Post, è stata sottolineata soprattutto la prima frase. Per la stampa internazionale si è trattata di una parziale ammissione, da parte di uno dei responsabili della lotta alla pandemia in Cina, del fatto che i vaccini cinesi non funzionano.

