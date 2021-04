Lo strabismo sanitario di Orbán

Ieri il premier ungherese Viktor Orbán ha detto che l’Ungheria sarà particolarmente attenta a studiare il vaccino Johnson & Johnson e che anzi, vorrebbe anche mandare degli esperti di Budapest a ispezionare gli impianti dell’azienda che ha messo a punto il primo vaccino monodose contro il coronavirus. Di queste cose di solito non si occupa un paese membro dell’Unione europea, ma Orbán ritiene che la situazione sia molto allarmante e quindi vuole usare più cautela. Le parole del premier sono soprattutto un segno di sfiducia nei confronti dell’Ema, che sta facendo indagini su Johnson & Johnson dopo che l’Fda americana ha bloccato il vaccino. La scorsa settimana però, quando il direttore del Centro cinese per il controllo delle malattie aveva ammesso che l’efficacia dei vaccini cinesi “non è sufficientemente elevata”, il premier ungherese non ha mostrato la stessa cautela nei confronti del farmaco dell’azienda cinese Sinopharm, con cui si è fatto vaccinare lui stesso e che è stato usato per altri cittadini ungheresi.

