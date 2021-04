Con BioNTech l'Ue si mette al riparo dal protezionismo degli altri

L’Unione europea punta tutto sui vaccini di nuova generazione mRna e in particolare su quello di Pfizer-BioNTech per superare i problemi con AstraZeneca e Johnson & Johnson. Anzi: bisognerebbe chiamarla BioNTech-Pfizer, come fa sempre la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nelle sue dichiarazioni per rivendicare il carattere europeo del suo vaccino. Il brevetto è della piccola società biotech tedesca fondata da Ugur Sahin e Özlem Türeci, senza la quale Pfizer avrebbe rischiato di trovarsi di fronte alle stesse difficoltà di altri Big Pharma. Le ricerche iniziali di BioNTech sulla tecnologia mRna erano state finanziate con 6 milioni di euro nel 2013 dal programma quadro dell’Ue. La Banca europea degli investimenti lo scorso anno ha fornito un prestito da 100 milioni per lo sviluppo del vaccino. La Germania in settembre ha deciso di finanziare l’impianto di BioNTech a Marburg, consentendo un aumento della produzione. Il rapporto con la Commissione si è consolidato negli ultimi tre mesi, con BioNTech-Pfizer che ha compensato una parte dei tagli di AstraZeneca.

