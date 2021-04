Come è andata la superdomenica elettorale in Sudamerica

L'avevano chiamata “la superdomenica elettorale andina”. Secondo turno delle presidenziali in Ecuador, primo turno delle presidenziali in Perù, secondo turno delle amministrative in Bolivia. A parte la curiosità di riunire alle urne il vecchio impero incaico del Tawantinsuyu; a parte la sfida del portare al voto tre paesi assieme al tempo del Covid: l’appuntamento era diventato un test per quello che è stato definito da alcuni come un principio di ritorno della “marea rosa” di sinistra che aveva caratterizzato l’America Latina nel primo decennio del XXI secolo. Invece, centro-destra e anche destra appaiono alla riscossa, anche se in Perù c’è l’incognita di un candidato particolarmente radicale che a sorpresa ha preso molto di più di quanto ci si aspettasse.

