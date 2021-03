La condanna annullata di Lula

"Livre e inocente”, gridavano ieri i sostenitori dell’ex presidente brasiliano, e lanciavano su Twitter l'hashtag atteso e liberatorio, #LulaPresidente2022. Un giudice della Corte Suprema, Edson Fachin, ha annullato le condanne inflitte a Luiz Inácio Lula da Silva dal pool di magistrati titolari dell’inchiesta Lava Jato. L’effetto immediato è che potrà candidarsi il prossimo anno, contro Jair Bolsonaro, come avrebbe già voluto fare (ed era anche molto popolare) nel 2018, se soltanto i magistrati non avessero deciso di rovinargli i piani, in particolare quel Sérgio Moro che è poi diventato ministro della Giustizia di Bolsonaro stesso. Da qui, quell’inchiesta di tangenti e di prove irregolari era sempre sembrata una rivisitazione brasiliana di Mani Pulite, per di più su un presidente che aveva portato al potere il Partito dei lavoratori e aveva fatto una rivoluzione a sinistra che aveva attirato e ammirato buona parte dei leader politici anche di qui (e Moro pure aveva avuto la sua connection italiana, Davigo e Di Pietro).

