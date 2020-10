Luis Arce è il nuovo presidente della Bolivia

È Luis Alberto Arce Bitacora il nuovo presidente della Bolivia, dopo un anno di governo ad interim seguito alla convulsa vicenda che portò all’annullamento delle precedenti elezioni e alla fuga di Evo Morales, di cui Arce fu il ministro dell’Economia e Finanze. In realtà, i primi dati ufficiali darebbero in testa Carlos Mesa. Col 14,06 per cento dei voti scrutinati il candidato centrista stava infatti al 43,71 per cento, contro il 34,10 di Arce e il 20,20 del candidato della destra Luis Camacho. Ma il voto è fortemente frammentato per regioni. Camacho si sarebbe imposto nel dipartimento orientale di Santa Cruz; Mesa in quello settentrionale di Pando e in quelli meridionali di Chiquisaca e Tarija; Arce in quello amazzonico di Beni e nei quattro dipartimenti occidentali di La Paz, Oruro, Potosí e Cochabamba. Secondo gli exit poll Arce avrebbe ottenuto il 52,4 per cento, contro il 31,5 di Mesa e il 14,5 di Camacho. Che confermerebbe in realtà i sondaggi degli ultimi due, ma indicherebbe come siano alla fine confluiti sul candidato del Movimento al Socialismo il grosso del 20 per cento di indecisi.

