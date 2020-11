Due presidenti in una settimana. Perché il Perù è ingovernabile

Il Parlamento peruviano si appresta a designare un nuovo capo di stato, il quarto in due anni, il secondo nel giro di una settimana, e dopo che tra il 10 e il 15 di novembre hanno lasciato l’incarico ben due presidenti. Il paese è entrato in una crisi istituzionale senza precedenti, che si somma a quella pandemica e a quella economica. Certo, l’instabilità politica non è una novità in Perù, ma un presidente destituito e uno costretto a dare “dimissioni irrevocabili” nell’arco di una manciata di giorni sono un record anche lì, dove da anni i vertici delle istituzioni di diversi schieramenti e colori politici cadono come le foglie in autunno sotto i colpi delle inchieste per corruzione.

