A lezione da Lula

Durante il suo primo viaggio all’estero da presidente, a Davos, Jair Messias Bolsonaro aveva parlato di sé, della sua storia, della sua vittoria e del suo progetto per cambiare il volto del Brasile. L’intenzione era far dimenticare, fuori dai confini, alcune frasi pronunciate prima e durante la campagna elettorale. Pochi esempi: “Ho cinque figli, i primi quattro sono maschi e l’ultima è una femmina, si vede che non ero in forma!”. “Pinochet avrebbe dovuto uccidere più persone”. “Non sarei capace di amare un figlio gay, preferirei che morisse in un incidente piuttosto che si facesse vedere in giro insieme a uno coi baffi”. Pensa di poter convincere l’uditorio che, nonostante tutto, sia lui l’unico capace di modernizzare il Brasile e mettere fine alla corruzione endemica, a suo parere causata esclusivamente dalla vocazione socialista del Partito dei lavoratori, quello di Luiz Inácio Lula da Silva, le cui condanne sono state annullate l’8 marzo. E quello di Dilma Rousseff, deposta da presidente della Repubblica durante il terremoto giudiziario Lava Jato, nonostante non fosse accusata di alcun reato. A Davos Bolsonaro si presenta con il giudice Sergio Moro, suo ministro della Giustizia, è per lui che chiama l’applauso dal palco, lo definisce “colui che ha finalmente sconfitto la corruzione in Brasile”.

