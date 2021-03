L'altra variante brasiliana

Con l’annullamento di tutte le condanne a carico di Luiz Inácio Lula da Silva da parte della corte suprema brasiliana non finisce nella polvere solo la clamorosa inchiesta Lava Jato, che aveva portato alla caduta della presidente Dilma Roussef nel 2016 e all’incarcerazione di Lula nel 2018, nel pieno della campagna elettorale in cui era candidato (favorito) contro Jair Bolsonaro. Ma anche il mito di Sergio Moro, il giudice che, dopo aver fatto arrestare il leader del Pt, aveva accettato l’offerta del ministero della Giustizia da parte di quello stesso Bolsonaro al quale aveva spianato la strada. E soprattutto, per quanto riguarda noi italiani, finisce nella polvere il mito dell’esportazione della rivoluzione manipulitista, variante trotzkista-manettara del giustizialismo italiano.

