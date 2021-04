Putin 2036: sulle orme di Gheddafi e Fidel

Fidel Castro, lider maximo della revoluciòn, ha guidato Cuba dal 16 febbraio 1959 al passaggio di consegne al fratello Raul nel 2008. 49 anni e 8 giorni: il governo non monarchico più lungo di sempre (LaPresse/Publifoto)

Foto di repertorio per i 70 anni di Stalin: insieme al leader dell'Urss e a Mao Zedong, l'ultimo a destra è il presidente della Mongolia Yumjaagiin Tsedenbal, al potere dal 1940 al 1984 (Wikipedia)

Muammar Gheddafi è stato rais della Libia per 42 anni e 49 giorni (1969-2011). Dopo aver rovesciato la monarchia governò fino al 2011, ucciso nell'ultima guerra civile (Roberto Monaldo / LaPresse)

Teodoro Obiang, presidente della Guinea Equatoriale dal 3 agosto 1979: è attualmente il capo di stato in carica da più tempo fra i non monarchici (AP Photo)

Vladimir Putin con Fidel Castro nel 2000, in occasione della sua prima visita all'Avana da presidente della Federazione (EPA/SERGEI CHIRIKOV)

Oltre Stalin e Caterina la Grande. Vladimir Putin ha firmato lunedì l'emendamento costituzionale che gli consentirà di estendere il suo mandato presidenziale fino al 2036, nel caso di riconferma della carica con le prossime elezioni nel 2024. Se dovesse rimanere al potere per altri quindici anni, si tratterebbe di una leadership ininterrotta di 37 anni, iniziata l'8 agosto 1999 quando fu nominato primo ministro da Boris Yeltsin e suggellata dalle successive elezioni nel 2000. Una longevità politica che lo annovererebbe tra i primi 20 leader nazionali non monarchici rimasti al potere più a lungo. In Europa solo la dittatura di Francisco Franco (1936-1975) durò di più. Ma dai Caraibi al Mar giallo, c'è chi ha sfiorato il mezzo secolo al comando.