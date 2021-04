Il caro Putin ci spia

Di che natura sono i documenti Nato che la talpa allo Stato maggiore della Difesa passava all’intelligence russa? Erano informazioni decisive? Sappiamo che il capitano di fregata Walter Biot faceva la foto dello schermo del computer e poi riversava le immagini su una chiavetta che poi consegnava al suo agente di contatto in cambio di denaro. Se scattava le foto con la funzione che c’è in ogni computer per scattare istantanee dello schermo e poi le riversava per via diretta in una chiavetta inserita nella porta Usb allora vuol dire che non stava lavorando in un ambiente molto sicuro – il tipo di ambiente dove circolano informazioni decisive. La funzione “scatta una fotografia dello schermo” può essere disabilitata e così anche le porte Usb. Se poteva fare quelle cose non stava maneggiando materiale segreto (almeno: si spera). Forse allora faceva le foto con il telefono, ma di nuovo: se poteva portare il telefono con sé al lavoro vuol dire che non stava maneggiando materiale super importante. Inoltre chiunque decida di vendere informazioni militari ai russi sa di non poter usare il telefono.

