Cremlino invasivo

Da tre giorni video inequivocabili che appaiono sui social media mostrano che la Russia accumula forze e mezzi militari in quantità enorme vicino al confine con l’Ucraina. Carri armati, blindati per il trasporto truppe, lanciarazzi, pezzi di artiglieria e carri getta-ponte (servono a scavalcare fiumi e grandi fossati) e almeno quattromila soldati sono arrivati nella Crimea occupata e in due regioni vicine alla linea dei combattimenti tra separatisti filorussi e l’esercito ucraino. Il timore è che questo movimento sia il preludio di un’operazione di guerra da parte della Russia dentro l’Ucraina. Il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitri Peskov, dice di non preoccuparsi: “La Russia muove le sue forze sul suo territorio come le pare e non è una minaccia per nessuno”, ma non è convincente. Due giorni prima dell’inizio delle operazioni militari russe in Siria nel 2015 Peskov aveva escluso l’inizio di operazioni militari russe in Siria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni