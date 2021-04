La ritirata dei media del Cremlino

Roma. La testata russa Sputnik lascerà le sue sedi nelle città di Londra ed Edimburgo. Assieme a Rt è considerato uno degli organi di disinformazione con cui il Cremlino, che è anche il finanziatore, cerca di raggiungere un pubblico sempre più ampio in tutto il mondo, con l’intenzione di raccontare la versione russa dei fatti. Sputnik è arrivato nel Regno Unito nel 2016 e la ragione ufficiale della chiusura sarebbe dovuta, come riporta il Times, a “un ambiente politico sempre più ostile”. Dopo la vicenda di Salisbury, nel 2017, il rapporto tra la Russia e il Regno Unito è cambiato, la premier di allora, Theresa May, accusò direttamente il Cremlino del tentato avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal. Due agenti del Gru, l’intelligence militare russa, cercarono di avvelenare Skripal e sua figlia portando da Mosca un potente nervino, il Novichok. La missione fallì, ma la boccetta di profumo in cui era contenuto il veleno finì nelle mani di una donna che morì a qualche settimana di distanza. L’episodio ha complicato i rapporti tra i due paesi, ma sono molti i sospetti sui rapporti tra il governo britannico e la Russia, a partire dalla testimonianza del finanziere americano Bill Browder che lo scorso anno denunciò le connessioni di Mosca con l'establishment britannico, dentro ai Tory e dentro al Labour. Molto chiacchierata è anche la nuova sala stampa che ha voluto Boris Johnson, costata 2,6 milioni di sterline e realizzata in parte da un’azienda russa. Londra non sembra quindi essere un posto “politicamente ostile” per i media russi e l’annuncio della chiusura delle sedi di Sputnik a Mosca ed Edimburgo è stato inaspettato. Soprattutto per i dipendenti: il personale – i posti di lavoro persi saranno una ventina – è stato avvisato soltanto questa settimana che il contratto per l’attiva nel Regno Unito non era stato rinnovato ed era quel contratto che permetteva di pagare i giornalisti.

