In Slovacchia il vaccino russo ha provocato uno sconquasso politico

Roma. La Slovacchia, dopo l’Ungheria, è stata la seconda nazione europea ad approvare il vaccino russo Sputnik V. Il primo lotto è arrivato a Bratislava a inizio marzo, creando dissidi dentro al governo del primo ministro Igor Matovic. L’accusa che viene mossa al premier è quella di aver agito in modo unilaterale, senza coinvolgere tutte le parti della maggioranza e soprattutto senza aspettare il parere dell’Unione europea. Matovic è il leader di Olano, un partito populista che guida una coalizione che ha al suo interno l’estrema destra, i liberali di destra e un partito di centro, anime politiche che fanno fatica ad andare d’accordo. Questo governo che si regge a stento dai suoi inizi, è nato proprio durante la pandemia, fu il primo giuramento europeo in mascherina: il primo segno di una nuova vita politica. Il governo slovacco non ha conosciuto altre realtà se non quella dell’emergenza sanitaria che, a detta di molti e a guardare i dati, ha gestito molto male. La Slovacchia, in rapporto agli abitanti, è il paese che ha il numero di morti più alto in Europa e i dissidi all’interno della maggioranza non hanno aiutato a gestire meglio la situazione. Matovic aveva anche individuato una strada importante: era stato il primo a organizzare una campagna di test antigenici che coinvolgesse tutta la popolazione. Molti leader europei lo avevano contattato per farsi spiegare la sua idea e l’organizzazione di una campagna di tracciamento capillare, ma mentre gli slovacchi si facevano il tampone, il premier si era dimenticato di tutte le altre misure di protezione: mascherine, distanziamento, chiusure.

