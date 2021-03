Nelle mani di Pascal Soriot

Roma. Il rapporto tra Unione europea e AstraZeneca era iniziato a occhi chiusi. Con la fiducia che richiedeva il momento, storico e sanitario, Bruxelles aveva deciso di investire nella società farmaceutica che prometteva un vaccino meno costoso e più facile da conservare. Alla firma del contratto con la società per l’acquisto di 300 milioni di dosi in agosto, l’Ue ha pagato in anticipo 336 milioni di euro per completare lo sviluppo del vaccino e iniziarne la produzione, assumendosi il rischio in caso di mancata autorizzazione da parte dell’Ema. Tutti credevano che AstraZeneca sarebbe stato anche il primo vaccino a essere approvato, già a ottobre. L’Ue non si sarebbe potuta aspettare non soltanto che l’Agenzia europea per i medicinali avrebbe atteso fino a gennaio per l’approvazione – non è stata l’Ema a essere lenta ma era AstraZeneca a presentare tardi la domanda – ma neppure che la prima mossa della multinazionale sarebbe stata quella di annunciare un taglio del 60 per cento delle forniture nel primo trimestre. Era gennaio, e anche Pfizer-BioNTech aveva annunciato un rallentamento, ma la Commissione aveva da subito iniziato a trattare le due situazioni in modo molto diverso.

